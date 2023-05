Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kampf gegen Kinderpornographie- Ermittler durchsuchen mehrere Objekte

Kreis Herford (ots)

Kinderpornografie ist ein Phänomen, das die Polizei NRW zu einem Schwerpunkt der nordrhein-westfälischen Kriminalitätsbekämpfung erklärt hat. In diesem Zusammenhang haben Ermittler der Kriminalpolizei Herford am gestrigen Mittwoch (24.5.) verschiedene Wohnungen im gesamten Kreisgebiet durchsucht. Schwerpunkte lagen hier in den Kommunen Herford, Bünde und Löhne. Hintergrund sind 20 Verfahren wegen des Besitzes und Verbreitens von Kinderpornographie bei verschiedenen Tatverdächtigen. Zugrunde lagen Beschlüsse für Durchsuchungen in den Wohnräumen.

Bei den Durchsuchungen konnten eine Vielzahl von Handys, Festplatten, Tablets und Laptops sichergestellt werden, wo der Verdacht besteht, dass sich kinderpornographisches Datenmaterial, wie Fotos oder Videos, darauf befinden. Zu Festnahmen von Tatverdächtigen kam es bei den polizeilichen Maßnahmen nicht.

Mit Abschluss der Durchsuchungen gehen die Ermittler der Kriminalpolizei in die Auswertung der Asservate über. Aufgrund der enormen Masse von Speichermedien auf den elektronischen Geräten, wird die Sichtung und Auswertung einige Zeit bei den Ermittlern in Anspruch nehmen.

Ermittlungen wegen sexuellen Missbrauchs und Kinderpornografie hatten zuletzt stark zugenommen. Laut der Polizeilichen Kriminalstatistik ist die Zahl der Straftaten im Jahr 2022 weiterhin steigend.

