Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kind beim Unfall verletzt- Autofahrer übersieht Fahrradfahrerin

Bünde (ots)

(sls) In Bünde kam es am Mittwochabend (24.5.) gegen 17.55 Uhr auf der Levisionstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 11-jähriges Mädchen verletzt wurde. Ein 78-Jähriger aus Bünde befand sich mit seinem PKW auf der Holser Straße und beabsichtigte an der Ampelkreuzung nach rechts auf die Levisionstraße einzubiegen. Zum selben Zeitpunkt beabsichtigte das Mädchen aus Bünde mit ihrem Fahrrad die Levisionstraße an der im Kreuzungsbereich befindlichen Fußgängerfurt zu überqueren, um in Richtung Holser Straße weiterzufahren. Die Ampelanlagen zeigt Grünlicht für die Radfahrerin. Der 78-Jährige übersah mit seinem silbernen Suzuki Swift die kreuzende 11-Jährige und touchierte ihr Fahrrad. Das Mädchen stürzte zu Boden und verletzte sich dabei im Gesicht, den Händen und Fußbereich. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins nahegelegene Krankenhaus gebracht und ambulant behandelt. Die Mutter wurde über den Unfall in Kenntnis gesetzt und erschien im Krankenhaus. Durch den Unfall entstand am Suzuki und auch am Fahrrad ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

