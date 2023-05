Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sturz nach Vollbremsung - 19-Jährige leicht verletzt

Vlotho (ots)

(jd) Gestern (24.5.) fuhr eine 43-jährige Fahrerin mit einem Bus gegen 15.50 Uhr auf der Winterbergstraße in Richtung Mindener Straße. Nachdem die Ampel für sie Grünlicht zeigte, fuhr die Busfahrerin ihr Fahrzeug in den Kreuzungsbereich ein. Hier musste sie jedoch verkehrsbedingt abbremsen. Eine 19-jährige Vlothoerin, die sich in dem Bus befunden hat, prallte daraufhin von ihrem Sitz auf den Boden und erlitt dadurch leichte Verletzungen. Sie wurde noch vor Ort von hinzugerufenen Rettungssanitätern behandelt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Dieses konnte sie nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen.

