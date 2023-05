Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Unbekannte entwenden fünf Schachtabdeckungen

Kirchlengern (ots)

(jd) Der Mitarbeiter einer Tiefbaufirma bemerkte am Freitag (19.5.), dass mehrere Schachtabdeckungen an der Brandhorststraße entwendet wurden. Insgesamt sechs Abdeckungen waren am Mittwoch durch seine Firma aus der Straße gehoben worden, da dort Arbeiten durchgeführt werden sollten. Nach Beendigung der Bauarbeiten sollten die Gullydeckel wieder an Ort und Stelle eingesetzt werden. Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte jedoch am Freitagmorgen einen weißen Mercedes Sprinter, der an der Straße hielt und in dem sich ein bisher unbekannter Mann und eine bisher unbekannte Frau befanden. Sie luden fünf der Abdeckungen in ihr Fahrzeug und flüchteten. Der aufmerksame Zeuge gab gegenüber den Tiefbaumitarbeitern das Kennzeichen an, die ihrerseits wiederum die Polizei verständigten. Halterin des Fahrzeugs ist auf eine 27-jährige Frau aus Rumänien. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Ob und inwieweit die 27-Jährige mit dem Diebstahl in Verbindung steht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

