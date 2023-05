Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Motorradfahrer oder Zeugen

Herford (ots)

(jd) Gestern (22.5.) fuhr ein 47-jähriger Bielefelder um 9.35 Uhr mit seinem BMW auf der Hermannstraße in Richtung Elverdisser Straße und beabsichtigte an der dortigen Kreuzung nach links auf die Elverdisser Straße abzubiegen. Da die Ampel für ihn Rotlicht zeigte, hielt der Mann sein Auto zunächst an. Bei Grünlicht fuhr er in die Kreuzung ein, um zunächst den Gegenverkehr passieren zu lassen. In diesem Moment näherte sich von hinten ein schwarzes Motorrad und fuhr rechts an dem BMW vorbei. Dabei touchierte der bisher unbekannte Motorradfahrer jedoch den BMW. Anstatt seinen Pflichten als Beteiligter an deinem Verkehrsunfall nachzukommen, fuhr das Motorrad zügig in Richtung Ahmser Straße davon. Auf dem schwarzen Motorrad befand sich zum Unfallzeitpunkt ein schwarzer Gepäckkasten. Das Verkehrskommissariat Herford bittet den am Unfall beteiligten Motorradfahrer oder weitere Zeugen, die Angaben zu dem bisher Unbekannten machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

