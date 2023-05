Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Unbekannte gehen drei Pkw an

Herford (ots)

(jd) Die Mitarbeiterin eines Verwaltungsunternehmens an der Hansastraße bemerkte am Freitag (19.5.) gegen 10.00 Uhr Beschädigungen an zwei Autos des Fuhrparks: An zwei Golf-Modellen von Volkswagen befanden sich diverse Lackkratzer auf den Motorhauben. Dadurch entstand ein Schaden von jeweils rund 500 Euro. Zeitgleich bemerkte die Mitarbeiterin eines Verbandes, der sich um Menschen mit Behinderungen kümmert, Beschädigungen an ihrem Firmen-Skoda. An dem Auto, das ebenfalls auf dem Parkplatz an der Hansastraße befand, waren Lackkratzer im Bereich des Kofferraums. Der Sachschaden liegt ebenfalls bei rund 500 Euro. Die drei Autos wurden am Mittwoch, gegen 17.00 Uhr an der Hansastraße abgestellt. Die Polizei bittet daher Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

