POL-KLE: Geldern - Telefonbetrüger festgenommen

Kleve (ots) - In der Nacht zu Samstag (20.05.2023) drangen unbekannte Täter gewaltsam in den Kiosk des Klever Tiergartens ein. Dort erbeuteten sie einen Tresor und flüchteten mit diesem in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Kripo in Kleve unter Telefon 02821-5040. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: ...

