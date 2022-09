Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: In Schlangenlinie mit dem Fahrrad unterwegs

Saalfeld (ots)

Am Montag gegen 16:00 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung über einen augenscheinlich betrunkenen Fahrrad-Fahrer in der Knochstraße in Saalfeld. Der Zeuge folgte dem Radler bis zum Eintreffen der Polizei. Die Annahme bestätigte sich. Der 69-Jährige Mann, der in Schlangenlinie mit dem Fahrrad unterwegs war, pustete 2,78 Promille in den Alkomaten. Er musste eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben und erhielt eine Anzeige.

