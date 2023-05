Emmerich am Rhein (ots) - Am Dienstag (16. Mai 2023) zwischen 13:00 Uhr und 13:45 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf der Straße Probstei in Hüthum einen schwarzen Hyundai. An der linken Fahrzeugseite wurde ein frischer Unfallschaden festgestellt. Der Unfallverursacher hatte sich aber pflichtwidrig entfernt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, ...

mehr