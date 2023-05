Kevelaer (ots) - Am Freitag (19. Mai 2023) gegen 00:30 Uhr entwendeten zwei unbekannte Täter an der Straße Am Bahnhof einen grünen Motorroller mit dem Kennzeichen 749 KAV. Der 16-jährige Besitzer hatte seinen Roller mit dem Lenkradschloss gesichert. Er sah die beiden Unbekannten noch über die Bahnstraße und in Richtung Winnekendonk wegfahren. Dann erstattete er ...

