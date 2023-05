Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Diebstahl eines Motorrollers

Zeugen gesucht

Kevelaer (ots)

Am Freitag (19. Mai 2023) gegen 00:30 Uhr entwendeten zwei unbekannte Täter an der Straße Am Bahnhof einen grünen Motorroller mit dem Kennzeichen 749 KAV. Der 16-jährige Besitzer hatte seinen Roller mit dem Lenkradschloss gesichert. Er sah die beiden Unbekannten noch über die Bahnstraße und in Richtung Winnekendonk wegfahren. Dann erstattete er Anzeige bei der Polizei. Die polizeiliche Fahndung verlief ergebnislos. Zeugen, die Hinweise zu dem entwendeten Motorroller oder den Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte bei der Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ms)

