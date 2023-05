POL-KLE: Fahr- und Sicherheitstraining für Pedelec- und E-Bikefahrer/innen

Bedburg-Hau (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (17. Mai 2023) gegen 02:35 Uhr sind unbekannte Täter durch ein aufgehebeltes Fenster in eine Tierarztpraxis an der Wiesenstraße eingedrungen. Sie lösten dabei einen Alarm aus. Davon offenbar abgeschreckt, ergriffen sie ohne Beute die Flucht. Zeugenhinweise in dem Zusammenhang werden von der Kripo Kleve entgegengenommen. ...

