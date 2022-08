Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Radlader bleibt an Brücke hängen

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 10.08.2022, gegen 19:15 Uhr, ist auf der B 500 in Höhe Höchenschwand ein Teleskopradlader an einer Brücke hängen geblieben. Der 63-jährige Fahrer war mit dem Gefährt talwärts unterwegs, als er mit dem Teleskoparm eine über die Bundesstraße führende Brücke etwa in der Mitte touchierte. Dadurch wurde die Brücke leicht, der Radlader aber erheblich beschädigt. Der Sachschaden an diesem dürfte sich auf mindestens 15000 Euro belaufen. Da das Arbeitsgerät viel Hydrauliköl verlor, musste eine Fachfirma die Fahrbahn reinigen. Die Bundesstraße war bis gegen 22:15 Uhr nur einspurig befahrbar. Die Feuerwehr unterstützte mit zwei Fahrzeugen.

