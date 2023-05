POL-KLE: Kleve - Audi A6 mit dem Kennzeichen KLE-CP608 gestohlen

Geldern-Pont (ots) - Am Dienstag (16. Mai 2023) gegen kurz vor 15:00 Uhr war eine 77-Jährige aus Geldern in ihrem VW Tiguan auf der Walbecker Straße in Richtung Geldern unterwegs. Mit im Wagen saß eine 70-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Geldern. Aus bisher unklarer Ursache kam die Fahrerin auf Höhe der Hausnummer 186 nach rechts von der Fahrbahn ab, der Wagen prallte frontal gegen einen Baum am Straßenrand. Die ...

