Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl von Baustelle

Kupferkabel entwendet

Kleve (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 16:00 Uhr, und Mittwoch (17. Mai 2023), 7:00 Uhr, haben unbekannte Täter auf dem Gelände einer Baustelle an der Königsallee Kupferkabel erbeutet. Sie öffneten einen zur Bresserbergstraße gelegenen Bauzaun und gelangten so auf das Grundstück. Einen Teil der Beute warfen sie offenbar über den Zaun in Richtung Friedhof, ließen die Kabel dort aber zurück. Entwendet wurden letztlich etwa 100 Meter Kabel. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

