Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Kindertagesstätte - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Der Hausmeister einer Kindertagesstätte an der Straße Schulwall bemerkte am Sonntag (21.5.), um 15.35 Uhr einen Einbruch. Eine Terrassentür, die das Gebäude mit dem umzäunten Garten verbindet, war augenscheinlich von dem oder den unbekannten Tätern aus der Verankerung genommen worden. Im Inneren stellte der Hausmeister dann fest, dass im Küchen- und Aufenthaltsraum mehrere Schränke offen standen und augenscheinlich durchsucht wurden. Die Tür zu einem Büroraum wurde ebenfalls durch die unbekannten Täter aufgebrochen. Hier gingen sie dann eine Geldkassette an und nahmen Bargeld daraus an sich. Zwei weitere Türen im Gebäudeinneren wurden ebenfalls aufgebrochen, jedoch wurde nach einer ersten Durchsicht kein weiteres Diebesgut entwendet. Der Sachschaden liegt mindestens im dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die im Verlauf des Wochenendes etwas Auffälliges beobachtet haben oder Angaben zu den unbekannten Tätern machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

