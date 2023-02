Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Schadensträchtiger Einbruch in Bildungsstätte; Zeugenaufruf

Holzminden (ots)

In der Nacht zu Samstag, 11.02.2023 sind bislang noch unbekannte Täter in die Stiftung Bildung & Handwerk an der Rumohrtalstraße in Holzminden eingebrochen und haben eine große Anzahl an PC und Laptop entwendet. Die Täter gelangten durch Aufhebeln eines rückwärtigen Fensters in das Objekt, verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einzelnen Schulungsräumen und entwendeten dort installierte PC und Laptop im Wert von mindestens 10.000,- Euro. Die Täter verließen das Objekt durch eine Notausgangstür und dürften zum Abtransport des Diebesgutes einen geräumigen PKW oder einen Kleintransporter benutzt haben. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder im Nachgang der Tat zu den Tätern bzw. dem Verbleib der PC-Hardware Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Holzminden unter 05531-958-0 in Verbindung zu setzen.

