Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach/ Lkr. Rottweil) Rund 14.000 Euro Blechschaden bei einem Unfall (20.04.2023)

Schiltach (ots)

Am Donnerstag, gegen 9.45 Uhr, ist es auf der Hauptstraße zu einem Unfall mit drei Autos gekommen, bei dem ein Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 14.000 Euro entstanden ist. Ein 72-jähriger Fahrer eines Skoda Roomster war auf der Straße "Zollmatt" von der Auestraße herkommend in Richtung Hauptstraße unterwegs. An der Einmündung zur Hauptstraße bog der Mann nach rechts in Richtung Innenstadt ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Seat Leon eines 64-Jährigen, der auf der Hauptstraße in Richtung Ortsmitte fuhr. Im weiteren Verlauf prallte der Skoda noch gegen einem am rechten Fahrbahnrand geparkte Mitsubishi eines 42 Jahre alten Mannes. Bei dem Unfall verletzte sich niemand. Wehrleute der Feuerwehr Schiltach beseitigten die ausgelaufenen Betriebsstoffe von der Fahrbahn. Abschlepper kümmerten sich um die verunfallten Wagen. Die Polizei schätzt den am Skoda entstandenen Schaden auf etwa 6.000 Euro, am Seat auf ungefähr 5.000 Euro und am Mitsubishi auf rund 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell