Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gailingen, Lkr. Konstanz) Unbekannter bricht in leerstehende Wohnung ein (13./20.04.2023)

Gailingen (ots)

Ein Unbekannter ist im Zeitraum zwischen Donnerstag, 13.04.2023, und Donnerstag, 20.04.2023, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Rheinstraße eingebrochen. Der Unbekannte verschaffte sich unbefugt Zutritt zu der leerstehenden Wohnung, verließ diese jedoch ohne Beute, da sich in den Räumen keine Wertgegenstände mehr befanden. Sachdienliche Hinweise auf den Eindringling nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell