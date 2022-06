POL-ST: Ibbenbüren, Audi bei Unfall beschädigt, Verursacher flüchtig

Saerbeck (ots) - Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Hembergener Straße in die Teichstraße sind am Mittwochmorgen (08.06.2022) vier Personen verletzt worden. Gegen 08.10 Uhr waren eine 27-jährige Frau aus Saerbeck und ihr zehn Monate alter Sohn in einem Seat Altea auf der Teichstraße (B475) in Richtung Emsdetten unterwegs. Eine 37-jährige Emsdettenerin ...

