Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) 15-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt (20.04.2023)

Konstanz (ots)

Ein Radfahrer hat bei einem Unfall auf der Gottlieber Straße am Donnerstagnachmittag Verletzungen erlitten. Ein 15-Jähriger war mit einem Fahrrad auf der Gottlieber Straße in Richtung Europastraße unterwegs. Auf Höhe des Anwesens Nummer 10 rangierte ein 37-jähriger Smart-Fahrer, der den jungen Radler übersah und mit ihm zusammenstieß. Der Junge stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. Der 15-Jährige begab sich anschließend selbstständig in ein Krankenhaus.

