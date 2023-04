POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Kennzeichenschilder entwendet (20.04.2023)

Villingen / Lkr. SBK (ots) - Am Donnerstag in den frühen Abendstunden hat ein unbekannter Täter eine Spielhalle in der Bogenstraße in Villingen überfallen. Um 17:50 Uhr betrat der Täter die Spielhalle, bedrohte eine Angestellte mit einer Waffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem er mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet hatte, flüchtete er in Richtung ...

