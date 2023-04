Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) 24-Jähriger flüchtet mit gestohlenem Auto und baut Unfall (20.04.2023)

Konstanz (ots)

Ein junger Mann ist am Donnerstagmorgen mit einem gestohlenen Auto vor der Polizei geflüchtet und hat dabei auf der Fürstenbergstraße einen Unfall gebaut. Gegen 10 Uhr führten Beamte des Polizeireviers Konstanz im Bereich der Max-Stromeyer-Straße eine stationäre Verkehrskontrolle durch. Dabei fiel den Polizisten ein aus Richtung der Byk-Gulden-Straße kommender, im Frontbereich beschädigter blauer Mercedes auf, der wegen Diebstahls ausgeschrieben war. Aufgrund dessen fuhren die Beamten dem Wagen mit einem zivilen Fahrzeug mit Blaulicht hinterher um eine Kontrolle durchzuführen. Der 24-jährige Fahrer des Mercedes ignorierte jedoch sämtliche Anhaltesignale und flüchtete unter Missachtung mehrerer roter Ampeln und des Gegenverkehrs über die Oberlohnstraße in Richtung Fürstenbergstraße. Auf Höhe des Haspelwegs kam es schließlich zum Zusammenstoß mit einem Taxi, das gerade nach links abbog. Der Taxifahrer erlitt durch die Kollision Verletzungen und musste mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht werden. Der 24-Jährige blieb unverletzt, musste jedoch im Rahmen der Unfallaufnahme in einem Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, da der Verdacht des Konsums von Medikamenten oder Betäubungsmitteln bestand. Um die beiden demolierten Fahrzeuge, an denen Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro entstand, kümmerten sich Abschleppdienste. Die Fürstenbergstraße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet weitere Verkehrsteilnehmer, die durch den flüchtenden Mercedes gefährdet worden sind, sich unter der Tel. 07733 9960-0, zu melden.

