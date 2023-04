POL-KN: (Seitingen-Oberflacht/ Lkr. Tuttlingen) Vandalen verwüsten einen Garten (07.-19.04.2023)

Singen (ots) - Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Mittwoch versucht in eine Gaststätte in der Hegaustraße einzubrechen. Der Täter versuchte eine Tür auf der Gebäuderückseite aufzuhebeln, was ihm jedoch nicht gelang. Die Höhe des dadurch entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Personen, die in der Nacht auf Mittwoch Verdächtiges im Bereich des "Ricaro" ...

