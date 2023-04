Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Grubwaldstraße und Gaisenrain (20.04.2023)

Singen (ots)

Eine verletzte Person und insgesamt rund 17.000 Euro Blechschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der am Donnerstagmorgen auf der Kreuzung Gaisenrain und Grubwaldstraße passiert ist. Eine 33-jährige Ford-Fahrerin war auf dem "Gaisenrain" in Richtung "Pfaffenhäule" unterwegs. Auf der Kreuzung zur Grubwaldstraße stieß die 33-Jährige mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten VW eines 51 Jahre alten Mannes zusammen. Die Frau erlitt durch die Kollision Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro, am Ford in Höhe von rund 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell