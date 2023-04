Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Mit abgefahrenen Reifen auf nasser Fahrbahn von der Straße abgekommen - 15.000 Euro Blechschaden (19.04.2023)

Konstanz (ots)

Über 15.000 Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwochabend auf der Fürstenbergstraße ereignet hat. Ein 30 Jahre junger Mann war gegen 23 Uhr mit einem Mercedes CLK auf der Fürstenbergstraße in Richtung Radolfzeller Straße unterwegs. Auf Höhe des Anwesens Nummer 77 kam er auf der regennassen Fahrbahn nach rechts von der Straße ab, überfuhr den Gehweg und prallte frontal auf einen auf dem dortigen Grundstück stehenden Baum. Durch die Wucht des Aufpralls brach der Baum, fiel auf die Straße und musste durch die Feuerwehr beseitigt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass an den Reifen des Mercedes, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand, keine messbare Profiltiefe mehr vorhanden war. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den demolierten Wagen. Die Höhe des auf dem Anwesen entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell