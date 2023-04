Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) 46-Jährige durchschaut Betrüger - Polizei warnt vor falschen Wohnungsinseraten

Konstanz (ots)

Zum Glück nicht auf ein falsches Wohnungsinserat hereingefallen ist eine 46-Jährige, die bereits seit längerem in Konstanz auf Wohnungssuche gewesen ist. Die Frau fand bei einem Kleinanzeigenportal im Internet ein ansprechendes Wohnungsangebot auf das sie sich bewarb. Nachdem die angebliche Vermieterin mit ihr in Kontakt trat, sollte die weitere Vermittlung über einen "Subunternehmer" abgewickelt werden. Zudem forderte die vermeintliche Vermieterin bereits vor Besichtigung der Wohnung eine Kaution in Höhe von mehreren hundert Euro. Als die 46-Jährige daraufhin genauer zu dem "angebotenen Objekt" recherchierte, stellte sie fest, dass die Bilder des Inserats nicht der Anschrift entsprachen und es die angebotene Wohnung dort gar nicht gibt.

Bei einem weiteren Angebot über eine Immobilienplattform forderte der angebliche Vermieter ebenfalls bereits vor Besichtigung der inserierten Wohnung die Zahlung einer Kaution in Höhe von rund 1.500 Euro und einer Kaltmiete.

Sobald Sie aufgefordert werden vorab Geld zu überweisen, sei es für den Wohnungsschlüssel oder eine Besichtigung, sollten Sie stutzig werden und den Kontakt abbrechen - Seriöse Vermieter, Eigentümer oder Makler verlangen kein Geld, bevor Sie die Immobilie besichtigt haben.

Die Polizei rät generell zur Vorsicht bei Wohnungsinseraten, die mit außergewöhnlich niedrigen Preisen locken und bei denen keinerlei persönlicher Kontakt stattfindet!

