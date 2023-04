Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, B33, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer bei Unfall verletzt (19.04.2023)

Reichenau, B33 (ots)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Bundestraße 33 zwischen Allensbach und Hegne am Mittwochabend verletzt worden. Ein 21-Jähriger unternahm gegen 19 Uhr eine Probefahrt mit einem Honda Motorrad. Als der junge Mann auf der B33 von Allensbach in Richtung Hegne fuhr, musste er aufgrund stockenden Verkehrs bremsen und geriet dabei auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen und stürzte. Der 21-Jährige erlitt Verletzungen an der Schulter. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Nach dem Sturz rutschte das Motorrad in einen davor haltenden Audi A6. Die Höhe des an dem Wagen entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Den Schaden an der Honda schätzte die Polizei auf rund 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell