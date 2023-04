Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Einbruch in einen Getränkemarkt- Polizei bittet um Hinweise (19./20.04.2023)

Tuttlingen (ots)

Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Donnerstag, im Zeitraum zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, in einen Getränkemarkt in der Liptinger Straße eingebrochen. Der Täter kletterte auf das Dach des Getränkelagers, hebelte ein Fenster im ersten Stock auf und gelangte so in die Innenräume. Im Getränkemarkt und in einem Verwaltungsbüro durchsuchte der Einbrecher mehrere Schubladen nach Wertsachen. Der Täter stahl mehrere Flaschen Alkohol und Bargeld in Höhe von insgesamt 250 Euro. Bei seiner Klettertour beschädigte der Einbrecher einen WC-Kasten, weshalb es im Gebäude noch zu einem Wasserschaden kam. Die Höhe des dadurch entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder Hinweise auf den Täter geben können werden gebeten, sich mit der Polizei in Tuttlingen, unter Tel. 07461 941-0, in Verbindung zu setzen.

