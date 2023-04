Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen

Lkr. SBK) - Raub auf Spielhalle - Polizei sucht Zeugen

Villingen / Lkr. SBK (ots)

Am Donnerstag in den frühen Abendstunden hat ein unbekannter Täter eine Spielhalle in der Bogenstraße in Villingen überfallen. Um 17:50 Uhr betrat der Täter die Spielhalle, bedrohte eine Angestellte mit einer Waffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem er mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet hatte, flüchtete er in Richtung Gymnasium am Romäusring. Zwei Zeugen verfolgten den flüchtenden Täter, in Richtung Parkhaus am Theaterring. Schließlich stieg er auf ein Fahrrad und fuhr in Richtung Spielplatz Hubenloch. Im Bereich des Schwimmbades verloren die Zeugen ihn aus den Augen.

Beschreibung des Täters: Rund 1,80 - 1,90 m groß, schlank, schwarzer Mund-Nasenschutz.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 0741 477-0 entgegen.

