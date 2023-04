Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen, Lkr. Konstanz) Mann bei Unfall an der Schiffsanlegestelle verletzt (20.04.2023)

Öhningen (ots)

Ein Mann ist bei einem Unfall an der Schiffsanlegestelle im Hafen Öhningen am Donnerstagmorgen verletzt worden. Gegen 8 Uhr ließ ein 39-jähriger Mann ein an einem Seil befestigtes Boot über die Slipanlage ins Wasser . Zeitgleich fuhr ein 70-jähriger Jäger mit einem Suzuki Vitara über das Gelände, um sich um einen Biber zu kümmern. Dabei übersah der Mann das gespannte Seil, dass den Slipanhänger in der Folge ruckartig nach oben zog und den 39-Jährigen mitriss. Der Mann erlitt Verletzungen am Bein. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

