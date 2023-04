Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: 22-Jähriger fährt beim Abbiegen eine E-Scooterfahrerin in Linden-Mitte an - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Samstag, 01.04.2023, ist eine 25-jährige E-Scooterfahrerin durch einen Unfall leicht verletzt worden. Ein 22-Jähriger fuhr sie beim Abbiegen an und fuhr zunächst weiter. Durch einen Zeugen wurde er auf den Unfall aufmerksam gemacht und kehrte zurück zum Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldiensts Hannover befuhr der 22-Jährige mit seinem Ford Tourneo gegen 11:40 Uhr die Nieschlagstraße in Linden-Mitte und bog nach rechts in die Fössestraße ab. Zeitgleich befuhr eine 25-Jährige mit ihrem E-Scooter ebenfalls die Nieschlagstraße und wollte an der Kreuzung zur Nieschlagstraße jedoch geradeaus fahren. Beim Abbiegevorgang kollidierte der Ford Tourneo mit der E-Scooterfahrerin. Der 22-Jährige fuhr mit seinem Auto zunächst weiter. Ein bislang unbekannter Zeuge machte den Fahrer des Ford Tourneo auf den Unfall aufmerksam, sodass der 22-Jährige zum Unfallort zurückkehrte. Die 25-Jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und kam für eine weitere medizinische Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Unfalles eingeleitet. Der Verkehrsunfalldienst Hannover sucht Zeugen zum Unfallhergang, insbesondere den Zeugen, der den 22-Jährigen auf den Unfall aufmerksam gemacht hat. Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-1888 entgegen. /bo

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell