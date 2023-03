Polizeidirektion Hannover

POL-H: Linden-Nord: Mountainbiker (33) touchiert Absperrpfosten, kommt zu Fall und verletzt sich schwer

Hannover (ots)

Am Dienstag, 28.03.2023, hat sich ein 33 Jahre alter Mann bei einem Sturz mit seinem Mountainbike schwere Verletzungen zugezogen. Zuvor stieß er mit einem Absperrpfosten zusammen und verlor die Kontrolle über sein Fahrrad.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war der 33-Jährige gegen 20:10 Uhr mit seinem Mountainbike der Marke Dyebro auf der Asseburgstraße, aus der Fössestraße kommend, in Richtung Sudersenstraße unterwegs. Er bog nach links auf einen Verbindungsweg ab, welcher die Asseburgstraße und die Noltestraße miteinander verbindet und an dem Spielplatz Noltestraße vorbeiführt. Dabei touchierte der Hannoveraner einen metallenen Absperrpfosten, der sich am Beginn des Weges befand. Der Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrrad und kam nach wenigen Metern zu Fall. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.

Unter notärztlicher Behandlung wurde der 33-Jährige in ein Krankenhaus transportiert. Dort wurde er notoperiert. Aktuell besteht keine Lebensgefahr mehr.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet. Eine Fremdeinwirkung kann ausgeschlossen werden. /nash

