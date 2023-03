Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Radfahrer in Döhren von Trio ausgeraubt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Montagabend, 27.03.2023, haben bislang drei unbekannte Täter einen Radfahrer angegriffen und ausgeraubt. Anschließend flüchteten die Männer in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariates Hannover-Döhren fuhr der 50-Jährige mit seinem Fahrrad etwa gegen 22:20 Uhr die Bernwardstraße in Richtung Fiedelerplatz entlang. In Höhe des dortigen Bücherschrankes am Fiedelerplatz wurde der 50-Jährige plötzlich von zwei Personen von seinem Fahrrad gerissen. Anschließend schlugen drei Männer auf ihn ein und stahlen den Rucksack aus dem Fahrradkorb. Die drei Männer flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ. Ein Hinweisgeber meldete der Dienststelle des Polizeikommissariates Hannover-Döhren einen aufgefundenen Rucksack in der Richartzstraße. Es stellte sich heraus, dass das der gestohlene Rucksack des Radfahrers war. Der 50-Jährige erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen und musste für eine weitere medizinische Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Raubes eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und/oder zum Tatgeschehen, beziehungsweise verdächtiges in der Richarztstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Döhren unter der Rufnummer 0511 109-3617 zu melden./ bo, ram

