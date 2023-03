Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Mehrere Täter brechen in Möbelgeschäft ein und klauen Transporter

Hannover (ots)

In den frühen Morgenstunden des 26.03.2023 sind unbekannte Täter in ein Möbelgeschäft in der Jordanstraße in der Südstadt Hannovers eingebrochen. Die Täter beluden einen zum Geschäft gehörenden Transporter mit Einrichtungsgegenständen und entkamen mit diesem. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls und den entwendeten VW Crafter.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand des Polizeikommissariats (PK) Hannover-Südstadt brachen mehrere Täter am Sonntagmorgen gegen 03:00 Uhr in den Einrichtungsmarkt an der Jordanstraße ein. Dort versuchten sie, einen Tresor aufzubrechen, was ihnen misslang. Als mutmaßliche Ersatzhandlung beluden die Täter dann einen zum Markt gehörenden VW Crafter mit Möbeln und entkamen gegen 07:00 Uhr mit diesem. Durch den Einbruchdiebstahl entstand ein Gesamtschaden von circa 40.000 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer hat innerhalb des Tatzeitraums im Bereich der Jordanstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat einen schwarzen VW Crafter mit hannoverschen Kennzeichen, auf dessen Seite ein Aufdruck in Form eines roten Sofas ist, gesehen? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim PK Hannover-Südstadt unter der Telefonnummer 0511 109-3217 zu melden. /ms, nash

