Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Hainholz: Schwerer Brand in einer Gartenkolonie - Die Identität der tödlich verletzten Person geklärt

Hannover (ots)

Am Dienstag, 28.03.2023, ist bei einem Brand in einer Gartenlaube im hannoverschen Stadtteil Hainholz ein 62 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover meldeten mehrere Zeugen der Feuerwehr und Polizei gegen 15:25 Uhr einen Brand in bzw. an einer Laube in der Voltmerstraße in der Gartenkolonie Hainholz. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Laube bereits bis auf die Grundmauern heruntergebrannt. Es entstand ein weiterer Sachschaden an einer unmittelbar angrenzenden Laube. Während der Löscharbeiten wurde im Brandschutt eine leblose Person aufgefunden. Zunächst konnte die Identität nicht geklärt werden. Zwei Tage später konnte die Polizei einen 62 Jahre alten Mann identifizieren.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brand- und Todesursache aufgenommen. Diese dauern an. Ein Fremdverschulden kann zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen werden. /nash

