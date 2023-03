Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bönningstedt - Polizei sucht flüchtigen Unfallverursacher und Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstagvormittag (09.03.2023) ist es in der Straße "Am Markt" zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

In der Parkzone des Parkplatzes, Parkbereich "Am Markt/ Kieler Straße", bemerkte der Halter eines Mini Coopers um 10:00 Uhr einen Schaden an seinem Fahrzeug.

An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Die Beamten der Polizeistation Bönningstedt haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nun Zeugen, die den Unfall beobachtet oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben können.

Der Unfall dürfte sich in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr ereignet haben.

Hinweise sind an die Polizei in Bönningstedt unter der Rufnummer 040 - 3562752-0 zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell