POL-SE: Wedel - Wohnungseinbruch in Holmer Straße

Bad Segeberg (ots) - Am Dienstagvormittag, den 07.03.2023, ist es in der Straße "Am Wiesenhof" in Armstedt zum Einbruch in ein Wohnhaus gekommen. Nach den bisherigen Erkenntnissen drangen der/die Täter zwischen 09:15 und 12:30 Uhr in das Gebäude ein, durchsuchten die Räume und entwendeten unter anderem Bargeld und Schmuck. Eine Streife der Polizeistation Bad Bramstedt nahm eine Strafanzeige wegen ...

mehr