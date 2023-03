Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Einbruch in Kneipe

Bad Segeberg (ots)

Am frühen Morgen des gestrigen Dienstags (07.03.2023) ist es in der Elmshorner Straße, Ecke Hans-Hermann-Kath-Brücke, in Pinneberg zum Einbruch in eine Bar gekommen.

Zwischen 02:00 und kurz nach 08:00 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten und öffneten mehrere Spielautomaten.

Bislang ist die Summe des gestohlenen Bargeldes noch unklar.

Die Kriminalpolizei Pinneberg sucht Zeugen und bittet unter 04101 2020 um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen während der Tatnacht.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell