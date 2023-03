POL-SE: Bad Bramstedt - Jugendliche auf E-Bike nach Verkehrsunfall gesucht

Bad Segeberg (ots) - Die Verkehrsermittler des Polizeireviers Pinneberg suchen nach einer Gefährdung des Straßenverkehrs in Appen und einem Parkunfall in Pinneberg nach Zeugen. Am Freitagnachmittag, den 03.03.2023, soll es auf der Hauptstraße aus Richtung Moorrege kommend in Richtung Appen zu einer Gefährdung ...

mehr