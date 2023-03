Bad Segeberg (ots) - Am vergangenen Samstag, den 04.03.2023, ist es in der Hamburger Straße in Elmshorn zum Diebstahl eines BMW vom Gelände eines Autohandels gekommen. Nach Auswertung einer Videoüberwachung betrat ein Unbekannter gegen 16:30 Uhr das Gelände und floh anschließend mit dem schwarzen Modell 116 D über die Hamburger Straße in Richtung A 23. Es handelte sich um eine schlankgebaute Person mit schwarzer Hose, grauer Kapuzenjacke, Basecap und weißem ...

