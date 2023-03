POL-SE: Quickborn - Radfahrer nach Verkehrsunfall schwerverletzt

Bad Segeberg (ots) - In der Holmer Straße in Wedel ist es am Dienstagnachmittag (07.03.2023) zum Einbruch in ein Reihenhaus gekommen. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand drangen Unbekannte zwischen 17:30 und 20:00 Uhr in das Wohnhaus ein. Bislang ist noch unklar, ob und was möglicherweise gestohlen wurde. Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg bitten um sachdienliche Hinweise zu beobachteten Personen oder ...

