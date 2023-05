Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Pedelec-Fahrer stoßen zusammen

Herford (ots)

(jd) Eine 46-jährige Herforderin fuhr am Mittwoch (24.5.), um 16.20 Uhr mit ihrem Pedelec auf dem Geh-/Radweg von der Bahnhofsunterführung aus kommend in Richtung Engerstraße. Gleichzeitig fuhr ein 19-jähriger Pedelec-Fahrer aus Herford auf dem Gehweg nahe des "Radewiger Kurparks" aus Richtung Bünder Straße kommend in Richtung L712. Der 19-Jährige sah die Herforderin mit ihrem Pedelec und versuchte daraufhin, sein Rad abzubremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dies misslang jedoch und der Herforder stieß gegen das Pedelec der 46-Jährigen. Durch den starken Aufprall wurde die Frau vom Rad auf die Fahrbahn geschleudert und dabei leicht verletzt. Mittels eines Rettungswagens wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt rund 100 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell