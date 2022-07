POL-SO: Werl-Westönnen - Zeugen gesucht

Lippstadt-Hörste (ots) - Am Sonntag, um 20:25 Uhr, kam es an der Straße Am Sudhoff zu einem Brand. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand der 67-jährige Bewohner auf dem Balkon. Er weigerte sich zuerst die Feuerwehr hereinzulassen. Die Wehrleute mussten den offensichtlich stark alkoholisierten Mann schließlich aus der Wohnung herauszerren. In der Küche konnten die Wehrleute einen Brand löschen. Dieser war offensichtlich durch einen auf dem Herd vergessenen Topf entstanden. ...

