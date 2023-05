Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen/ Lkr. Tuttlingen) Einbruch in Post-Filiale- Zeugen gesucht (08.05.2023)

Immendingen (ots)

Am frühen Montagmorgen, gegen 1 Uhr, haben unbekannte Täter eine Schaufensterscheibe einer Post-Filiale auf der Schwarzwaldstraße eingeworfen und gelangten so in die Innenräume. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen erbeuteten die Unbekannten mehreren Zigarettenschachteln. Anschließend flüchteten die Einbrecher in Richtung Bahnhof. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an der Scheibe schätzt die Polizei auf etwa 1.000 Euro. Die Polizei in Tuttlingen sucht Personen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Schwarzwaldstraße gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können. Dieser werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07461 941-0 zu melden.

