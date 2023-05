POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Betrunkene Autofahrerin verursacht mit fast 3 Promille einen Unfall (05.05.2023)

Bubsheim (ots) - Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Samstagabend, gegen 20.30 Uhr, ein VW-Bus in Brand geraten. Ein 33-Jähriger dreht eine kleine Runde mit dem Oldtimer und bemerkte am Ortseingang Bubsheim einen Brandgeruch. Daraufhin hielt er den Wagen auf der Heßensailstraße an und konnte diesen rechtzeitig verlassen. Die alarmierte Feuerwehr ...

mehr