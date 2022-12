POL-NB: Garagenkomplex durch unbekannte Täter angegriffen

Demmin (ots) - In der Nacht vom 13.12.2022 zum 14.12.2022 wurden zwei Schließfachanlagen eines Online-Unternehmens in Demmin angegriffen. Am 14.12.2022 gegen 01:00 Uhr wurde die Polizei informiert, dass mehrere Schließfächer in der Jarmener Straße angegriffen wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden diese durch bislang unbekannte Tatverdächtige in dem Tatzeitraum des 13.12.2022, 19:00 Uhr bis zum 14.12.2022, ...

mehr