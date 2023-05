Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bubsheim/ Lkr. Tuttlingen) VW-Bus gerät in Brand (06.05.2023)

Bubsheim (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Samstagabend, gegen 20.30 Uhr, ein VW-Bus in Brand geraten. Ein 33-Jähriger dreht eine kleine Runde mit dem Oldtimer und bemerkte am Ortseingang Bubsheim einen Brandgeruch. Daraufhin hielt er den Wagen auf der Heßensailstraße an und konnte diesen rechtzeitig verlassen. Die alarmierte Feuerwehr Bubsheim, die mit drei Fahrzeugen und 20 Kameraden vor Ort waren, löschten das Feuer. Sie musste die Benzinleitung mittels Kabelbinder abknicken und abbinden, da immer noch Benzin austrat. Eine Gefahr für die Umwelt bestand nicht. Ein Abschlepper kümmerte sich um den VW Bus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

