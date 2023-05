Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mönchweiler

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer kommt von der Straße ab und prallt gegen Baum (06.05.2023)

Mönchweiler (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Samstagmorgen gegen 1.30 Uhr auf der Bundesstraße 33 bei Mönchweiler. Ein 61-jähriger VW-Fahrer kam auf der Fahrt in Richtung Villingen nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Eine gleichaltrige Beifahrerin blieb unverletzt, kam jedoch vorsorglich zusammen mit dem Fahrer zur Untersuchung in eine Klink. Am Auto des 61-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

