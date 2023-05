POL-KN: (VS-Villingen) Vorfahrtsunfall fordert einen Leichtverletzten (13.12.2022)

Schonach (ots) - Unbekannte haben am frühen Montagmorgen gegen 2.30 Uhr einen Einbruch in eine Tankstelle in der Triberger Straße verübt. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Tankstellen- und Werkstattgebäude und durchwühlten alle Räume. Dabei fiel ihnen ein vierstelliger Geldbetrag in die ...

